Pier Silvio Berlusconi | l’annuncio infiamma i cuori dei fan | ecco quando ‘verrà alla luce’

(Di martedì 28 giugno 2022), l’amministratore delegato di Mediaset, avrebbe in mente di “lanciare” un nuovo progetto su Canale 5 Le maggiori emittenti televisive, puntualmente, si danno “battaglia” nell’agognata rincorsa allo share. Rai, Mediaset e La7 sono ben attente a piazzare nel palinsesto i loro programmi di punta proprio in concomitanza con le reti rivali., amministratore delegato di Mediaset (Foto Web)Nelle ultime ore, in tal senso, è rimbalzata un’indiscrezione “bomba” in merito ad un nuovo show che potrebbe presto sbarcare su Canale 5. Un grande artista della musica italiana, amato da milioni di fan, nel prossimo autunno potrebbe tornare in prima serata con un avvincente doppio appuntamento. La notizia ha letteralmente ...

Pubblicità

Danylost_music : @Larabrusi Beh, anche noi a Portofino non siamo messi male… E qui sono tutti allegri ?? - KSeregni : RT @annadibenedett: Il gfvip gestito da questo trio ,sarebbe una bomba Pier Silvio pensaci #isola - annadibenedett : Il gfvip gestito da questo trio ,sarebbe una bomba Pier Silvio pensaci #isola - zazoomblog : Pier Silvio Berlusconi fuori la triste verità sul matrimonio andato in fumo: i dettagli - #Silvio #Berlusconi… - MarcoGiuffrida7 : @TwBeautiful Prima o poi se becco Pier Silvio una domandina a riguardo mi piacerebbe tanto fargliela ?? -

... cortometraggi, serie TV e Fiction RAI e Mediaset, a fianco di registi del calibro di... Alle terme Le Tamerici si è inoltre tenuta una mostra di manifesti e foto di film, dedicate aPaolo ...E se di persone adulte, ancora capaci di tenere banco, ce ne sono poche, la tv dinon può che captarne qualcuna. Non fosse altro per rimpiazzare il vuoto che indubbiamente lascia Iva. ...Nel frattempo il gruppo di Cologno Monzese corre ai ripari. E se di persone adulte, ancora capaci di tenere banco, ce ne sono poche, la tv di Pier Silvio non può che captarne qualcuna. Non fosse altro ...Le due ex Letterine di Passaparola, amiche da 21 anni, si stanno facendo sempre più largo a Mediaset in qualità di conduttrici ...