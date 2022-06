Pallanuoto femminile, Italia-Francia 17-7: il Setterosa spazza via le transalpine e approda in semifinale ai Mondiali! (Di martedì 28 giugno 2022) Tutto molto facile, come da pronostico. Non doveva esserci storia tra Italia e Francia nei quarti di finale dei Mondiali di Pallanuoto al femminile e così è stato: il Setterosa si impone nettamente, per 17-7, e vola in semifinale. Nella prossima sfida le azzurre se la vedranno contro un avversario di alto livello: la vincente tra Stati Uniti e Spagna, con le campionesse olimpiche ovviamente favoritissime sia per il passaggio del turno, sia per la vittoria del torneo. In casa azzurra in ogni caso c’è soddisfazione per il traguardo raggiunto, che sta a significare sicuramente una ripartenza importante dopo un periodo da dimenticare che è culminato con l’esclusione dalle Olimpiadi di Tokyo. Le vittorie con Ungheria e Francia danno una gran spinta sia per la ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Tutto molto facile, come da pronostico. Non doveva esserci storia tranei quarti di finale dei Mondiali diale così è stato: ilsi impone nettamente, per 17-7, e vola in. Nella prossima sfida le azzurre se la vedranno contro un avversario di alto livello: la vincente tra Stati Uniti e Spagna, con le campionesse olimpiche ovviamente favoritissime sia per il passaggio del turno, sia per la vittoria del torneo. In casa azzurra in ogni caso c’è soddisfazione per il traguardo raggiunto, che sta a significare sicuramente una ripartenza importante dopo un periodo da dimenticare che è culminato con l’esclusione dalle Olimpiadi di Tokyo. Le vittorie con Ungheria edanno una gran spinta sia per la ...

