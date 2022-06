Palinsesti Rai, tutti i programmi e le novità: Malgioglio, Cattelan e De Martino (Di martedì 28 giugno 2022) Al via i Palinsesti Rai tra riconferme e nuovi format: arrivano Cristiano Malgioglio, Stefano De Martino e Alessandro Cattelan Sono stati presentati stamattina da Carlo Fuortes, Stefano Coletta, Simona Sala, Maria Pia Ammirati e gli altri i Palinsesti Rai per la nuova stagione 2022-2023. Oltre ai riconfermati programmi, come Tale e Quale Show, Ballando con le Stelle, Danza Con Me 2023 di Bolle, Belve delle Fagnani e Il Collegio e Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo, anche nuovi programmi. Tra le novità della prossima stagione lo show di Alessia Marcuzzi Boomerissima, Sing Sing Sing di Stefano De Martino, Mi Casa Es Tu Casa di Cristiano Malgioglio, e ancora E Poi C’è Cattelan, che passa da Sky a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 giugno 2022) Al via iRai tra riconferme e nuovi format: arrivano Cristiano, Stefano Dee AlessandroSono stati presentati stamattina da Carlo Fuortes, Stefano Coletta, Simona Sala, Maria Pia Ammirati e gli altri iRai per la nuova stagione 2022-2023. Oltre ai riconfermati, come Tale e Quale Show, Ballando con le Stelle, Danza Con Me 2023 di Bolle, Belve delle Fagnani e Il Collegio e Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo, anche nuovi. Tra ledella prossima stagione lo show di Alessia Marcuzzi Boomerissima, Sing Sing Sing di Stefano De, Mi Casa Es Tu Casa di Cristiano, e ancora E Poi C’è, che passa da Sky a ...

