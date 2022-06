Palinsesti Rai 3 | autunno 2022

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 28 giugno 2022) Fabio Fazio, Bianca Berlinguer, Emma D'Aquino Novità e conferme neiautunnali di Rai 3 per la stagione tv/2023, presentati questa mattina a Milano. Ecco tutte le proposte previste sulla terza rete del servizio pubblico dal prossimo settembre. : daytime LUNEDI/VENERDI – Il 12 settembre si riaccende il daytime di Rai 3 con Agorà (alle 8), che segna il ritorno alla conduzione di Monica Giandotti (ex Unomattina), ed Elisir (alle 10.30) con Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi, in onda fino al tg di mezzogiorno. A seguire Quante Storie con Giorgio Zanchini (alle 12.45) e Passato e Presente con Paolo Mieli (alle 13.15). Nel pomeriggio, fino al giovedì, spazio ad Edoardo Camurri con Conoscere (alle 15.25 dal 3 ottobre) e, ogni venerdì, a Piero Angela con Superquark – Prepararsi al Futuro (alle 15.05 dal 30 settembre). Confermati Sveva ...