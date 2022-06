Napoli | un problema per Politano al Valencia

Pubblicità

FBiasin : Le ultime 5 dell'#Inter: Roma-Inter Inter-Sassuolo Napoli-Inter Inter-Atalanta Torino-Inter Il tifoso pessimista… - rosariopipolo : #AroundMidnight ?? “Ma è l'Italia il vero problema di #Napoli.” (#RaffaeleLaCapria) - l_honestly : @Domed1985 @simoneresiste @audelss Il problema è che i pareri letti fino ad ora sono tutti offensivi non solo verso… - dbalestrieri : @AnnaMariaDeFalc Il problema è che il paragone con Pino è troppo pesante. Pino,è stato un qualcosa di immenso. Ma… - espolatoree : @lixmax72 Il problema è che il Sud, in quanto già unificato e con lo stato più grande, avrebbe potuto unificare l’I… -

ilmattino.it

Ma anche qui c'è ilche la valutazione fatta da chi vende, ovvero i 40 milioni chiesti dal ... PINAMONTI e CASALE , sul quale ci sono anche Lazio e. E a proposito di Lazio, ancora non ...C'è un tema di sovraffollamento su alcune spiagge che hanno difficoltà di accesso, undi sicurezza che si è evidenziato e merita responsabilità". Lo ha detto il sindaco digaetano ... Blackout a Melito: stop alla fornitura idrica, Ischia resta senza acqua Mercato azzurro che sembra ormai essere entrato nel vivo, a caccia di certezze dalle quali poter ripartire più forti di prima.Una maratona lunghissima iniziata alle 9 e finita a tarda notte quella per l’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024. Non ci sono problemi per il sindaco Gaetano Manfredi, la ...