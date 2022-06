Letizia di Spagna copia Kate Middleton: il tailleur bianco è sensazionale (Di martedì 28 giugno 2022) Letizia di Spagna è decisamente superlativa col tailleur pantaloni bianco, che sembra rubato a Kate Middleton, con cui si è presentata al secondo appuntamento con Jill Biden. E ancora una volta la First Lady americana viene messa in secondo piano. Letizia di Spagna, il tailleur bianco come Kate Middleton Dopo aver accolto Jill Biden con un abito-flamenco a pois, Letizia di Spagna cambia completamente stile. Lascia la tradizione spagnola dello stilista José Hidalgo, per adottare il perfetto look da working girl ultra chic. La Reina infatti ha accompagnato la moglie del Presidente americano in un centro di cura e accoglienza dei profughi ucraini. Dr. ... Leggi su dilei (Di martedì 28 giugno 2022)diè decisamente superlativa colpantaloni, che sembra rubato a, con cui si è presentata al secondo appuntamento con Jill Biden. E ancora una volta la First Lady americana viene messa in secondo piano.di, ilcomeDopo aver accolto Jill Biden con un abito-flamenco a pois,dicambia completamente stile. Lascia la tradizione spagnola dello stilista José Hidalgo, per adottare il perfetto look da working girl ultra chic. La Reina infatti ha accompagnato la moglie del Presidente americano in un centro di cura e accoglienza dei profughi ucraini. Dr. ...

Pubblicità

VanityFairIt : Con i loro look un omaggio alla Spagna: se Dr. Biden era in rosso, Doña Letizia ha indossato per la prima volta una… - infoitcultura : Leonor e Sofia, le principesse di Spagna crescono: ora sono più alte di mamma Letizia - a_scardino : RT @monarchico: Il #Re #Felipe e la #Regina #Letizia di #Spagna presiedono il #Consiglio della #Fondazione #Principessa delle #Asturie #mon… - a_scardino : RT @monarchico: La #Regina #Letizia di #Spagna presiede il #consiglio di #amministrazione di #FAD #monarquia #reina #monarchy #queen #monar… - a_scardino : RT @monarchico: La #Regina #Letizia di #Spagna alla #cerimonia di #premiazione #Premi #Retina #ECO #monarquia #reina #monarchy #queen #mona… -