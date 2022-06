L’addio a Cuadrado apre le porte a una freccia dal Brasile (Di martedì 28 giugno 2022) Non si ancora nulla sul futuro di Juan Cuadrado, con il colombiano che rischia di andarsene nonostante il suo apporto alla causa. Ci sono stati davvero pochissimi giocatori in questi anni che sono stati in grado di realizzare le grandi imprese calcistiche di quando Cuadrado, uno di quegli elementi che è stato senza ombra di dubbio tra i più importanti della storia recente bianconera, ma la sua età sta crescendo sempre di più e dunque si stanno facendo varie valutazioni sulle sue possibili destinazioni futura, con la Signora che sta anche pensando a dei possibili sostituti che possano non farlo rimpiangere. Juan Cuadrado Juventus (Lapresse)L’obiettivo della Juventus è sempre stato quello di creare la squadra più forte possibile in modo tale da poter competere in ogni stagione per la conquista del campionato, ma dopo due ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 giugno 2022) Non si ancora nulla sul futuro di Juan, con il colombiano che rischia di andarsene nonostante il suo apporto alla causa. Ci sono stati davvero pochissimi giocatori in questi anni che sono stati in grado di realizzare le grandi imprese calcistiche di quando, uno di quegli elementi che è stato senza ombra di dubbio tra i più importanti della storia recente bianconera, ma la sua età sta crescendo sempre di più e dunque si stanno facendo varie valutazioni sulle sue possibili destinazioni futura, con la Signora che sta anche pensando a dei possibili sostituti che possano non farlo rimpiangere. JuanJuventus (Lsse)L’obiettivo della Juventus è sempre stato quello di creare la squadra più forte possibile in modo tale da poter competere in ogni stagione per la conquista del campionato, ma dopo due ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Cuadrado verso l'addio alla #Juventus? Duello in Serie A per il colombiano Da uno a dieci quanto volete che rimanga alla J… - JuventusUn : #Cuadrado verso l'addio alla #Juventus? Duello in Serie A per il colombiano Da uno a dieci quanto volete che rimang… - infoitsport : Cuadrado addio alla Juve? Due piste per l’esterno colombiano - dnaJuve27 : Per voi, saremo a malapena in 11 al via...?????????????Cuadrado addio alla Juve? Due piste per l’esterno colombiano via… -