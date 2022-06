La storia dei dati rubati dagli hacker russi all’università di Pisa Il bottino? Codici fiscali | coordinate bancarie e 270 numeri di telefono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 giugno 2022) “L’impatto dell’attacco ha portato a una possibile esposizione di un numero minimo di, in una frazione inferiore a uno su diecimila, presenti in documenti prodotti dai sistemi e memorizzati in locale per permettere agli operatori di svolgere l’attività amministrativa”. A scrivere è il rettore dell’Università diPaolo Mancarella, che venerdì ha inviato questa mail a tutti gli studenti. Ma le sue rassicurazioni, trasmesse con mail “personali”, al momento sembrano dover fare i conti con iche stanno emergendo in queste ore: idi circa 10mila persone tra studenti, professori e personale universitario a essere stati estrapolati dal gruppoBlack Cat/ALPHV e in parte messi già in vendita per un milione di euro su un forum russo. Il riscatto richiesto all’ateneo sarebbe stato di ...