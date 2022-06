La nuova Serie A in tv e in streaming: ecco come avviene la suddivisione delle partite Dazn-Sky (Di martedì 28 giugno 2022) Il countdown sta per finire, una nuova stagione di Serie A sta per partire. Il campionato 2022/2023 è ormai alle porte e dopo la definizione del nuovo calendario, avvenuta con grande anticipo, è arrivato il momento già di definire la programmazione delle prime cinque giornate di campionato che si giocheranno ad agosto e nel primo week-end di settembre. La Lega di Serie A, infatti, ha già reso noto che giovedì 30 giugno annuncerà la programmazione completa delle prime cinque giornate compresi anticipi e posticipi. LA PROGRAMMAZIONE – Quest’anno si parte con grande anticipo per via dei Mondiali sotto Natale che hanno costretto le leghe Nazionali e la Uefa a rivoluzionare il solito calendario. La Serie A partirà il 13 di agosto (prima giornata 13-14-15 agosto) e proseguirà a ritmo ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Il countdown sta per finire, unastagione diA sta per partire. Il campionato 2022/2023 è ormai alle porte e dopo la definizione del nuovo calendario, avvenuta con grande anticipo, è arrivato il momento già di definire la programmazioneprime cinque giornate di campionato che si giocheranno ad agosto e nel primo week-end di settembre. La Lega diA, infatti, ha già reso noto che giovedì 30 giugno annuncerà la programmazione completaprime cinque giornate compresi anticipi e posticipi. LA PROGRAMMAZIONE – Quest’anno si parte con grande anticipo per via dei Mondiali sotto Natale che hanno costretto le leghe Nazionali e la Uefa a rivoluzionare il solito calendario. LaA partirà il 13 di agosto (prima giornata 13-14-15 agosto) e proseguirà a ritmo ...

