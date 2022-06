Dall’Isola dei Famosi a ‘Un Posto al Sole’ | Nicolas Vaporidis new entry nel cast di Upas?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 giugno 2022)dei, quindi dall’Honduras, a Unal Sole su Rai 3? Da giorni, infatti, non si fa altro che parlare di un possibile ritorno in televisione di, l’attore romano che proprio ieri ha sbaragliato tutti e ha vinto il reality di casa Mediaset. Ma sarà davvero così? Lo rivedremo sul piccolo schermo nella serie tv di successo?reciterà in Unal Sole? Stando alle indiscrezioni riportate dal sito , Unal sole è confermato nel palinsesto di Rai 3 per tutta la stagione 2022/2023. Ma, molto probabilmente, non mancheranno colpi di scena, tra newe nuovi personaggi. Uno di loro sarà proprio? L’attore romano, ...