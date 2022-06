Criscito saluta l’Italia: “Non facevo più parte del progetto”, poi fa sognare i tifosi del Genoa (Di martedì 28 giugno 2022) Un altro italiano è partito per l’America e questa volta si tratta di Mimmo Criscito. Il difensore campano ha lasciato il Genoa per raggiungere l’amico e connazionale Insigne a Toronto. Gianlucadimarzio.com ha raccolto le sue parole alle 5 di questa mattina, in partenza dall’aeroporto di Milano Linate. Il difensore ha confermato che la trattativa con il club canadese si era aperta lo scorso inverno: “Se ne parlava già a febbraio-marzo ma poi non si è fatto nulla perchè decisi di rimanere al Genoa”. A fine stagione però, complice la retrocessione, Criscito ha dichiarato di aver parlato con la società: “Mi avevano detto che non facevo parte del progetto e allora si è riaperta la pista Toronto“. Domenico Criscito ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) Un altro italiano è partito per l’America e questa volta si tratta di Mimmo. Il difensore campano ha lasciato ilper raggiungere l’amico e connazionale Insigne a Toronto. Gianlucadimarzio.com ha raccolto le sue parole alle 5 di questa mattina, innza dall’aeroporto di Milano Linate. Il difensore ha confermato che la trattativa con il club canadese si era aperta lo scorso inverno: “Se ne parlava già a febbraio-marzo ma poi non si è fatto nulla perchè decisi di rimanere al”. A fine stagione però, complice la retrocessione,ha dichiarato di aver parlato con la società: “Mi avevano detto che nondele allora si è riaperta la pista Toronto“. Domenico...

