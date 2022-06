Covid, in Campania oltre 10 mila positivi e tasso al 32,5%: impennata di ricoveri e terapie intensive (Di martedì 28 giugno 2022) Sono 10.602 i positivi del giorno al Covid in Campania – sui 32.615 test effettuati – per un indice di contagio che continua a crescere e si attesta al 32,5% (ieri si era fermato al 31,7%). I deceduti registrati nelle ultime 48 ore sono 4, cui va aggiunto un morto nei giorni precedenti. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 27 (+3 su ieri). Quelli di degenza ordinaria 416, in netto aumento rispetto al dato di ieri di 361 (+55). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) Sono 10.602 idel giorno alin– sui 32.615 test effettuati – per un indice di contagio che continua a crescere e si attesta al 32,5% (ieri si era fermato al 31,7%). I deceduti registrati nelle ultime 48 ore sono 4, cui va aggiunto un morto nei giorni precedenti. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 27 (+3 su ieri). Quelli di degenza ordinaria 416, in netto aumento rispetto al dato di ieri di 361 (+55). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

reportrai3 : L'emergenza Covid è finita ma la sanità è al collasso. A maggio 2020 il Decreto Rilancio stanziava 1,4 miliardi di… - cuba98w : RT @anperillo: #Covid, numeri altissimi in #Campania: più di diecimila contagiati in un solo giorno ?????? - Lucavad72 : RT @anperillo: #Covid, numeri altissimi in #Campania: più di diecimila contagiati in un solo giorno ?????? - tvoggi : CORONAVIRUS, PICCO D’INCIDENZA IN CAMPANIA. TOCCATO IL 32,5% Sono 10.602 i positivi del giorno al Covid in Campania… - cronachecampane : Oltre 10mila casi covid in Campania, positività al 32,5% #Covid #tassodipositività #terapiaintensiva -