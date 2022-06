Cimo-Fesmed “Consiglio di Stato boccia i reparti gestiti da infermieri” (Di martedì 28 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una sentenza destinata a fare giurisprudenza, quella adottata dal Consiglio di Stato che boccia le Unità di Degenza infermieristica (UDI) attivate dall’Azienda Ospedaliera di Perugia. La sentenza, con cui termina una lunga azione legale avviata in Umbria dai sindacati Cimo e AAROI, mette infatti nero su bianco che “al personale medico compete la gestione del percorso terapeutico e clinico del paziente, mentre alla struttura infermieristica spetta il compito di attuare il percorso propriamente assistenziale”, definendo “illogica e ingiustificata” la “confusione” creata dall’ospedale di Perugia tra personale medico ed infermieristico, a cui era stata affidata la gestione dei pazienti ricoverati nelle UDI (ovvero pazienti in fase post-acuta che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una sentenza destinata a fare giurisprudenza, quella adottata daldichele Unità di Degenzastica (UDI) attivate dall’Azienda Ospedaliera di Perugia. La sentenza, con cui termina una lunga azione legale avviata in Umbria dai sindacatie AAROI, mette infatti nero su bianco che “al personale medico compete la gestione del percorso terapeutico e clinico del paziente, mentre alla strutturastica spetta il compito di attuare il percorso propriamente assistenziale”, definendo “illogica e ingiustificata” la “confusione” creata dall’ospedale di Perugia tra personale medico edstico, a cui era stata affidata la gestione dei pazienti ricoverati nelle UDI (ovvero pazienti in fase post-acuta che ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Cimo-Fesmed “Consiglio di Stato boccia i reparti gestiti da infermieri” - SoniaLaVera : RT @Italpress: Cimo-Fesmed “Consiglio di Stato boccia i reparti gestiti da infermieri” - Italpress : Cimo-Fesmed “Consiglio di Stato boccia i reparti gestiti da infermieri” - BasicLifeSupp : Consiglio di Stato boccia le Unità di Degenza Infermieristiche in Umbria. Cimo-Fesmed: “Competenze mediche non sian… - insalutenews : Consiglio di Stato boccia i reparti gestiti dagli infermieri. CIMO-FESMED: “Competenze mediche non siano affidate a… -