Camila Giorgi-Frech oggi, Wimbledon 2022: orario 28 giugno, programma, tv, streaming (Di martedì 28 giugno 2022) Inizia l’avventura di Camila Giorgi a Wimbledon 2022. Sull’erba di britannica l’azzurra (testa di serie numero 21) affronterà quest’oggi nel primo turno la polacca Magdalena Frech (n.92 del ranking). L’italiana partirà favorita, ma sarà molto importante non sottovalutare l’avversaria. Tra la nostra portacolori e la nativa di Lodz non ci sono precedenti. Giorgi e Frech si sfideranno nella quarta partita di giornata sul campo 4 (prima di loro ci saranno, a partire dalle ore 12:00, Buzarnescu-Schunk, Martinez-Molcan e Lopez-Van De Zandschulp). Il match si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta per non farvi perdere nulla su questo ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Inizia l’avventura di. Sull’erba di britannica l’azzurra (testa di serie numero 21) affronterà quest’nel primo turno la polacca Magdalena(n.92 del ranking). L’italiana partirà favorita, ma sarà molto importante non sottovalutare l’avversaria. Tra la nostra portacolori e la nativa di Lodz non ci sono precedenti.si sfideranno nella quarta partita di giornata sul campo 4 (prima di loro ci saranno, a partire dalle ore 12:00, Buzarnescu-Schunk, Martinez-Molcan e Lopez-Van De Zandschulp). Il match si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport e in direttasu Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta per non farvi perdere nulla su questo ...

