Calcio: Juventus, Brambilla nuovo allenatore dell'Under 23, Montero guiderà l'Under 19 (Di martedì 28 giugno 2022) Torino, 28 giu. - (Adnkronos) - La Juventus ha ufficializzato, con una nota sul proprio sito web, la scelta di Massimo Brambilla e Paolo Montero come nuovi allenatori delle formazioni Under 23 e Under 19. "Due importanti novità. Le panchine dell'Under 23 e dell'Under 19, per la prossima stagione, saranno affidate rispettivamente a Massimo Brambilla e Paolo Montero -si legge su Juventus.com-. Un nuovo inizio per entrambi, con obiettivi comuni: portare avanti un progetto lungimirante e far crescere i giovani". Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Torino, 28 giu. - (Adnkronos) - Laha ufficializzato, con una nota sul proprio sito web, la scelta di Massimoe Paolocome nuovi allenatorie formazioni23 e19. "Due importanti novità. Le panchine23 e19, per la prossima stagione, saranno affidate rispettivamente a Massimoe Paolo-si legge su.com-. Uninizio per entrambi, con obiettivi comuni: portare avanti un progetto lungimirante e far crescere i giovani".

