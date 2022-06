Amici | gli allievi vengono pagati? Svelato il mistero

(Di martedì 28 giugno 2022) In questi anni più volte i fan disu Instagram si sono chiesti – e talvolta hanno chiesto ai diretti interessati – se i ragazzi diguadagnino qualcosa a fronte della loro partecipazione al talent di Maria De Filippi. Del resto, anche seè una scuola, si tratta pur sempre di una trasmissione televisiva con diversi sponsor, e molti deglisono maggiorenni che lavorano, e che entrando a far parte della classe perdono comunque dei mesi di stipendio. Da quanto emerge dalle poche informazioni disponibili, i ragazzi dinon percepiscono uno stipendio, bensì una sorta di “rimborso spese” mensile il cui ammontare è top secret. Non solo, perché agli sponsor godono di numerosi benefit e ricevono gratin non solo tutto l’occorrente per la scuola, ma anche dei regali. Dello stesso ...

