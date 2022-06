X Factor | l’ex giudice racconta il suo dramma | tutto veramente terribile

Leggi su sologossip

(Di lunedì 27 giugno 2022) Latica confessione deldi X: in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, hato proprio. Volto amatissimo dello spettacolo italiano, qualche anno fa ha fatto parte del gruppo di giudici di X, talent canoro in onda dal 2011 su Sky Uno ma iniziato su Rai Due nel 2008. Come accade a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.