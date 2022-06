Ultime Notizie – Comunali 2022, Salvini: “Spiace per città perse, stop litigi” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Spiace per le città perse al ballottaggio” per le Comunali 2022, “nonostante l’impegno di candidati e militanti, spesso per le divisioni e i litigi nel Centrodestra come a Verona, che non si dovranno più ripetere. Spiace per la bassa partecipazione al voto, spesso inferiore al 30%, un segnale che costringe tutti a lavorare di più e meglio”. Così Matteo Salvini, pubblicando sui social i risultati elettorali del turno di ballottaggio. “Buon lavoro a tutti i nuovi Sindaci eletti e già da oggi al lavoro, che fra primo e secondo turno vedono passare il Centrodestra da 54 a 58”, aggiunge il leader della Lega, che conclude con “un abbraccio fra i tanti al nuovo sindaco di Lucca (strappata alla sinistra) e ai sindaci di Sesto San Giovanni e Frosinone, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) “per leal ballottaggio” per le, “nonostante l’impegno di candidati e militanti, spesso per le divisioni e inel Centrodestra come a Verona, che non si dovranno più ripetere.per la bassa partecipazione al voto, spesso inferiore al 30%, un segnale che costringe tutti a lavorare di più e meglio”. Così Matteo, pubblicando sui social i risultati elettorali del turno di ballottaggio. “Buon lavoro a tutti i nuovi Sindaci eletti e già da oggi al lavoro, che fra primo e secondo turno vedono passare il Centrodestra da 54 a 58”, aggiunge il leader della Lega, che conclude con “un abbraccio fra i tanti al nuovo sindaco di Lucca (strappata alla sinistra) e ai sindaci di Sesto San Giovanni e Frosinone, ...

