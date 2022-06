Ucraina ultime notizie. Draghi: uniti su Kiev, se perde perdono le democrazie (Di lunedì 27 giugno 2022) Meno del 3% delle società giapponesi si sono ritirate dalla Russia. Kiev, «morti 35.000 soldati russi, distrutti 1552 tank» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 27 giugno 2022) Meno del 3% delle società giapponesi si sono ritirate dalla Russia., «morti 35.000 soldati russi, distrutti 1552 tank»

Pubblicità

RID_Difesa : - LailaSimoncelli : RT @DomaniGiornale: A #Mariupol sono stati trovati più di cento corpi sotto le macerie di una casa. Nelle ultime ore i bombardamenti russi… - Plasticgo : RT @ElioLannutti: Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: Zelensky chiede a G7 sostegno per armi, grano e ricostruzione. Mosca in default su… - MaristinaG : RT @ElioLannutti: Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: Zelensky chiede a G7 sostegno per armi, grano e ricostruzione. Mosca in default su… - ElioLannutti : Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: Zelensky chiede a G7 sostegno per armi, grano e ricostruzione. Mosca in defa… -