Traffico Roma del 27-06-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e Bentrovati al momento abbiamo brevi code persulla carreggiata esterna del raccordo anulare all’altezza della via Tuscolana e invece temporaneamente chiuso alViale Giuseppe Mazzini per un intervento urgente alla rete idrica direzione Piazzale Clodiofortemente rallentato poi in via di Torrevecchia 3 a via della Valle dei Fontanili e via Diano Marina In entrambe le direzioni in Vaticano Questa mattina ho udienza speciale all’interno dell’aula Paolo Sesto non si escludono quindi difficoltà di transito fino alle 13:30 sulle strade intorno ai Pietro attenzione poi in zona Ponte Galeria sono possibili rallentamenti durante la giornata in via Portuense per l’afflusso è il deflusso di partecipanti a due i concorsi pubblici ...