Sri Lanka | la crisi peggiora | chiuse le scuole

(Di lunedì 27 giugno 2022) Laeconomica in Sri. Il governo ha ordinato la chiusura dellee, a causa della carenza di carburante, ha invitato i dipendenti pubblici a lavorare da casa. Intanto, il ministro dell’Energia ha annunciato che ha inviato due ministri in Russia per negoziare un accordo per ulteriori forniture di petrolio.la

Il governo dello Sri Lanka invierà due ministri in Russia nel tentativo di negoziare la fornitura di petrolio greggio a prezzi scontati, dopo l'annuncio da parte dell'esecutivo che il Paese ha completamente esaurito le scorte di carburante. La crisi economica in Sri Lanka peggiora. Il governo ha ordinato la chiusura delle scuole e di lavorare da casa. Il risultato fu il crollo dei raccolti e la necessità per lo Sri Lanka di aumentare le importazioni di generi alimentari dall'estero. Questa settimana, il premier Ranil Wickremesinghe ha lanciato un appello.