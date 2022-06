“Si è sposata, che bello”. Nozze per la figlia vip della nostra tv, fiori d’arancio dopo due figli (Di lunedì 27 giugno 2022) Giulia Carnevale, matrimonio per la figlia di Paola Perego. Sì, avete capito bene, per la popolare conduttrice un’altra splendida notizia dopo che nel gennaio scorso è diventata nonna per la seconda volta. Bellissime le foto delle Nozze pubblicare sui social network e condivide dalla stessa presentatrice, al settimo cielo per questo lieto evento riguardante la giovane. Quest’ultima aveva già costruito un’importante famiglia con il suo neo marito, ma ora ha coronato un altro sogno. Dunque, Giulia Carnevale, matrimonio per la figlia di Paola Perego e festa enorme. Mesi fa lei è diventata mamma per la seconda volta. È la figlia della precedente relazione della conduttrice, oggi legata al manager Lucio Presta, con l’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Giulia Carnevale, matrimonio per ladi Paola Perego. Sì, avete capito bene, per la popolare conduttrice un’altra splendida notiziache nel gennaio scorso è diventata nonna per la seconda volta. Bellissime le foto dellepubblicare sui social network e condivide dalla stessa presentatrice, al settimo cielo per questo lieto evento riguardante la giovane. Quest’ultima aveva già costruito un’importante famiglia con il suo neo marito, ma ora ha coronato un altro sogno. Dunque, Giulia Carnevale, matrimonio per ladi Paola Perego e festa enorme. Mesi fa lei è diventata mamma per la seconda volta. È laprecedente relazioneconduttrice, oggi legata al manager Lucio Presta, con l’ex ...

