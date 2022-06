sportli26181512 : Shock Frattesi, telefono hackerato: compare nudo sui social: Brutta disavventura per il centrocampista del Sassuolo… - cmdotcom : #Frattesi shock, foto nudo su #Instagram poi le scuse: 'Mi hanno hackerato' -

Corriere dello Sport

Mi dispiace! ", il commento disempre sui social. Il calciatore in questo momento è in vacanza ad Ibiza e una volta terminate le ferie spera di poter fare ritorno nella capitale per vestire ...Infine, in casa Roma, si è parlato anche di rinforzi in mediana e in particolare di: 'Aouar potenzialmente è meglio di, che non è meglio di Veretout, che è stato convocato in ... Shock Frattesi, telefono hackerato: compare nudo sui social Brutta disavventura per il centrocampista del Sassuolo che ha provveduto subito a rimuovere la foto dopo la segnalazione degli amici ...Disavventura social per Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo e della nazionale ha postato in una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto che lo riprendeva nudo di fronte a un ...