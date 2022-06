Senza equipaggio (Di lunedì 27 giugno 2022) Le compagnie low cost hanno poco personale a causa dei licenziamenti fatti durante la pandemia. Con la ripresa del turismo faticano a mantenere il loro modello economico. E a pagarne il prezzo sono i lavoratori. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 27 giugno 2022) Le compagnie low cost hanno poco personale a causa dei licenziamenti fatti durante la pandemia. Con la ripresa del turismo faticano a mantenere il loro modello economico. E a pagarne il prezzo sono i lavoratori. Leggi

Pubblicità

giovamartinelli : @Claudio07071959 @601Peppino @AurelioGiansira @ForMimakos @Miki_Esserci Per quanto di mia conoscenza, l'equipaggio… - SimoneRicotta : @SeaWatchItaly La legge e gli esiti processuali ci dicono che non c'è bisogno dell'assegnazione di un POS per dare… - digitech_news : Si chiama Oceanus e a guidarla nei suoi viaggi di ricerca dei dati marini non sarà un equipaggio ma l’… - Kwahadis : @Resistenza1967 Quello è un must del terrorismo psicosanitario. Se una ambulanzia esce a sirene spiegate e poi dopo… - Manuel16381191 : @ZerOmeopatico @AndreaDileo8 @GoldenDaveMno @64Almo Che ne sai tu di come è fatta una roccia lunare, per dire se è… -