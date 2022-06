Russia, Stoltenberg: “Minaccia a sicurezza Nato” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – La Russia rappresenta “una Minaccia per la sicurezza” della Nato. E’ quanto ha detto il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg in conferenza stampa a Bruxelles. Di sicuro la Minaccia “più significativa e diretta” ribadisce anticipando come sarà definita nel nuovo concetto strategico della Nato che sarà approvato al vertice di mercoledì e giovedì a Madrid. Tornando sulla Nato, aggiunge il segretario generale, “siamo molto vicini all’obiettivo” di spese per la difesa del 2% del Pil da raggiungere entro il 2024. CINA – Per quanto riguarda la Cina, sottolinea Stoltenberg sempre in relazione al nuovo concetto strategico dell’Alleanza, “pone una sfida ai nostri interessi, sicurezza e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Larappresenta “unaper la” della. E’ quanto ha detto il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jensin conferenza stampa a Bruxelles. Di sicuro la“più significativa e diretta” ribadisce anticipando come sarà definita nel nuovo concetto strategico dellache sarà approvato al vertice di mercoledì e giovedì a Madrid. Tornando sulla, aggiunge il segretario generale, “siamo molto vicini all’obiettivo” di spese per la difesa del 2% del Pil da raggiungere entro il 2024. CINA – Per quanto riguarda la Cina, sottolineasempre in relazione al nuovo concetto strategico dell’Alleanza, “pone una sfida ai nostri interessi,e ...

Pubblicità

REstaCorporate : RT @MediasetTgcom24: Stoltenberg: Russia ormai principale minaccia per la Nato #russia - zav_news : ???????? #Guerra ?? #Zelensky al #G7: 'non è il momento di negoziare' ?? #Draghi: 'Se #Ucraina perde, tutte le democrazie… - MediasetTgcom24 : Stoltenberg: Russia ormai principale minaccia per la Nato #russia - fisco24_info : Russia, Stoltenberg: 'Minaccia a sicurezza Nato': (Adnkronos) - Le parole del segretario generale dell'Alleanza atl… - italiaserait : Russia, Stoltenberg: “Minaccia a sicurezza Nato” -