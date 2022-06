Riforma reclutamento docenti | tutte le risposte alle domande più frequenti QUESTION TIME con Pascarella Flc Cgil LIVE Martedì 28 giugno alle 15 | 30

Pubblicità

orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, tutte le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil)… - vitadurso1956 : @mariopittoni Tre anni di servizio statale o paritaria accedono direttamente al concorso? Non si capisce ancora nul… - orizzontescuola : DIRETTA | Dal rinnovo del contratto alla riforma del reclutamento, intervista a Pino Turi (Uil Scuola) - TecnicaScuola : Reclutamento docenti: il perché di una riforma attesa da tempo -- - Ugo_LP : Riforma reclutamento docenti, tutte le novità approvate: l’analisi e le critiche dell’Anief -

... Rivolta ddl 2285 (Disposizioni in materia di attività di ricerca e didei ... 2636 in materia didella giustizia tributaria Esame: ddl 2636 (Disposizioni in materia di giustizia ...Dal rinnovo del contratto scuola fino alladeldocenti, intervista a 360° con il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi. Conduce Andrea Carlino, giornalista di Orizzonte Scuola.Dal rinnovo del contratto scuola fino alla riforma del reclutamento docenti, intervista a 360° con il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi.Il sindacato Anief torna a criticare alcuni aspetti della riforma del reclutamento e formazione del corpoinsegnante, in particolare le disposizioni che legano gli aumenti stipendiali allo svolgimento ...