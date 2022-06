RegTech | qual è la sfida più grande da affrontare Intervista ad Alessandro Mantelli – AlmavivA

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 giugno 2022) Nell’articolo, il presente e il futuro per aziende competitive è stato introdotto il concetto die l’importanza del ruolo di facilitatore della digitalizzazione delle istituzioni a cui assurge. Oggi approfondiamo il binomio innovazione tecnologica e regolamentazione con, CTO for application innovation di. Che cos’è ili sono, secondo lei, i passaggi evolutivi che ha compiuto dalla sua teorizzazione nel 2015 ad oggi? È passatoche anno da quando nel 2015 la Financial Conduct Authority (FCA) indisse una call for input per lo sviluppo del, ovvero Regulatory Technology, allora declinato come “l’adozione di nuove tecnologie per facilitare l’adempimento dei requisiti ...