Pomeriggio di fuoco sulla Laurentina, roghi in più punti da Ardea a Roma: fiamme e fumo, tratto chiuso (FOTO) (Di lunedì 27 giugno 2022) Ancora fiamme nei dintorni della Capitale in questo Pomeriggio letteralmente di fuoco. Oltre al rogo divampato su Via Pontina Vecchia, altri incendi stanno tenendo sotto scacco vari punti della Laurentina, da Ardea a Roma. Le fiamme costeggiano la carreggiata e in alcuni punti sono molto vicini alle case. Incendio sulla Laurentina tra Pomezia e Roma I tratti più critici sono quelli nell'area tra Pomezia e Roma. Qui, lungo la strada, la visibilità è ridottissima a causa del fumo. Le fiamme sono ormai a ridosso delle abitazioni: sul posto sono presenti i Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Roma

