(Di lunedì 27 giugno 2022) Ancoranei dintorni della Capitale in questoletteralmente di. Oltre al rogo divampato su Via Pontina Vecchia, altri incendi stanno tenendo sotto scacco varidella, da. Lecosteggiano la carreggiata e in alcunisono molto vicini alle case. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

Pubblicità

KateSteele89 : RT @Masse78: 30 gradi alle 9 di mattina. 35 gradi a mezzogiorno. 40 gradi nel pomeriggio. 35 gradi la sera. PIÙ CHE UNA GIORNATA, UNA BOLL… - CorriereCitta : Pomeriggio di fuoco sulla Laurentina, roghi in più punti da Ardea a Roma: fiamme e fumo in strada (FOTO) - cardibe : RT @Masse78: 30 gradi alle 9 di mattina. 35 gradi a mezzogiorno. 40 gradi nel pomeriggio. 35 gradi la sera. PIÙ CHE UNA GIORNATA, UNA BOLL… - meteoredit : Pomeriggio di fuoco nell'Italia centrale, superati diversi record di #caldo ????? da #Firenze a #Roma, passando per… - voidbliyte : RT @Masse78: 30 gradi alle 9 di mattina. 35 gradi a mezzogiorno. 40 gradi nel pomeriggio. 35 gradi la sera. PIÙ CHE UNA GIORNATA, UNA BOLL… -

LA NAZIONE

I vigili deldi Bassano del Grappa sono intervenuti nelpoco dopo le 13 al parco Ragazzi del 99. I due feriti non sono gravi. L'intervento dei pompieri è ancora in corso. Al momento ...A quanto si apprende, nel primodi oggi, la tettoia, già montata, si è p iegata a 45 gradi abbattendosi sulla base del palco . I Vigili delhanno messo in sicurezza l'area ... "Aiuto, c'è il fuoco qui davanti": la paura di Bivignano, un'altra notte di interventi Ancora fiamme nei dintorni della Capitale in questo pomeriggio letteralmente di fuoco. Oltre al rogo divampato su Via Pontina Vecchia, altri incendi stanno tenendo sotto scacco vari punti della Lauren ...Schianto a Pieve Fissiraga, chiuso il sovrappasso di via delle Nazioni Unite. Sono in fase di completamento da parte dei carabinieri i rilievi a seguito dello scontro che ha visto coinvolte due auto p ...