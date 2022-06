Paura a Roma per un grosso incendio sulla via Aurelia, evacuate diverse palazzine (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Un grande incendio di sterpaglie si è sviluppato in via Bosco Marengo, a pochi passi dal campo nomadi La Monachina, a Roma. Una quindicina di persone sono rimaste intossicate per il fumo che si è sprigionato dalle fiamme. Due persone, una donna e bambino, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli. Dalle sterpaglie l'incendio si è propagato in un campo sportivo dove, secondo quanto apprende l'AGI, sarebbero presenti alcune bombole di gas. Alcune sarebbero esplose. #Roma, #incendio sterpaglia coinvolge rimessaggio camper sull'Aurelia nei pressi del GRA. Squadre #vigilidelfuoco stanno intervento per spegnere le fiamme che stanno interessando i mezzi provocando esplosioni di bombole di gpl in dotazione #27giugno 16:00 pic.twitter.com/Re8lzwDbud — Vigili del ... Leggi su agi (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Un grandedi sterpaglie si è sviluppato in via Bosco Marengo, a pochi passi dal campo nomadi La Monachina, a. Una quindicina di persone sono rimaste intossicate per il fumo che si è sprigionato dalle fiamme. Due persone, una donna e bambino, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli. Dalle sterpaglie l'si è propagato in un campo sportivo dove, secondo quanto apprende l'AGI, sarebbero presenti alcune bombole di gas. Alcune sarebbero esplose. #, #sterpaglia coinvolge rimessaggio camper sull'nei pressi del GRA. Squadre #vigilidelfuoco stanno intervento per spegnere le fiamme che stanno interessando i mezzi provocando esplosioni di bombole di gpl in dotazione #27giugno 16:00 pic.twitter.com/Re8lzwDbud — Vigili del ...

