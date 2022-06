Napoli | Politano corteggiato dal Valencia di Gattuso | ' Incontro con gli agenti'

(Di lunedì 27 giugno 2022) Molto calda l'estate mediterranea tra. Il motivo in questo caso non va attribuito alla crisi climatica, bensì a Gennaro...

Pubblicità

tvdellosport : ??Il nostro @tancredipalmeri ha intercettato Matteo #Politano a Formentera, queste le sue parole?? ??Politano: “Quand… - MondoNapoli : Accardi: 'Politano non è fondamentale per il Napoli' - - NCN_it : Schira: “Politano, l’agente ha incontrato il Valencia nel weekend” #Schira #Politano #agente #incontro #Valencia… - SeEarn : Schira: “Politano, l’agente ha incontrato il Valencia nel weekend” #Schira #Politano #agente #incontro #Valencia… - heart_ache1926 : @AleAuz86 Sarebbe un acquisto alla 'Napoli', costo basso, ingaggio basso e soprattutto 5 anni più giovane di Polita… -

Corriere dello Sport

Molto calda l'estate mediterranea trae Valencia . Il motivo in questo caso non va attribuito alla crisi climatica, bensì a Gennaro Gattuso ...Le strategie dell'allenatore fanno sì che non sia fondamentale. Stamattina leggevo che ilsta creando i presupposti per tenere Koulibaly , ma lui è fondamentale. È uno dei più forti ... Accardi: "Napoli, Politano non è fondamentale" Aggiornamenti sul futuro di Matteo Politano. Sulla trattativa col Valencia arrivano le ultime di Ciro Venerato al tg di Rai Sport.Secondo As, c'è stato un summit tra il procuratore dell'ala destra del Napoli e la società castigliana, che vuole regalare al nuovo allenatore uno dei suoi pupilli ...