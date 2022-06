MotoGP, Fabio Quartararo è sarcastico: “Complimenti agli Steward per l’ottimo lavoro” (Di lunedì 27 giugno 2022) E’ stata una domenica da dimenticare per il leader del Mondiale 2022 di MotoGP, Fabio Quartararo. Il pilota francese della Yamaha aveva grandi ambizioni nel GP d’Olanda, partendo dalla seconda posizione e immediatamente dietro a Francesco Bagnaia (Ducati). Al quinto giro però quello che non ti aspetti: errore in frenata di curva-5, caduta e coinvolgimento suo malgrado dello spagnolo Aleix Espargaró. Fabio ha cercato di riprendere con la sua M1 pur danneggiata, dopo essere rientrato ai box, nella speranza dell’arrivo della pioggia. Poche tornate più tardi il nuovo crash e sempre alla curva-5. Una dinamica che dovrebbe essere stata causata da un guasto al sensore del controllo di trazione. Oltre al danno, anche la beffa. Quartararo in vista del prossimo GP in Gran Bretagna (5-7 agosto) dovrà fare i conti ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) E’ stata una domenica da dimenticare per il leader del Mondiale 2022 di. Il pilota francese della Yamaha aveva grandi ambizioni nel GP d’Olanda, partendo dalla seconda posizione e immediatamente dietro a Francesco Bagnaia (Ducati). Al quinto giro però quello che non ti aspetti: errore in frenata di curva-5, caduta e coinvolgimento suo malgrado dello spagnolo Aleix Espargaró.ha cercato di riprendere con la sua M1 pur danneggiata, dopo essere rientrato ai box, nella speranza dell’arrivo della pioggia. Poche tornate più tardi il nuovo crash e sempre alla curva-5. Una dinamica che dovrebbe essere stata causata da un guasto al sensore del controllo di trazione. Oltre al danno, anche la beffa.in vista del prossimo GP in Gran Bretagna (5-7 agosto) dovrà fare i conti ...

