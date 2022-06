LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marsaglia ipoteca la semifinale, Tocci rischia l’eliminazione (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 12.54: Bravissimo Lorenzo Marsaglia! Triplo e mezzo ritornato raggruppato ottimo per l’azzurro che conquista 71.40 e si porta a 329.20. La qualificazione alla semifinale ormai è al sicuro. 12.52: Solo 43 punti per il calabrese e la situazione diventa molto complicata. 289.60 per l’azzurro, che rischia l’eliminazione. 12.51: Purtroppo arriva il gravissimo errore di Giovanni Tocci nel quadruplo e mezzo avanti raggruppato. La semifinale diventa clamorosamente a rischio. 12.43: A breve comincerà la quinta e penultima rotazione. 12.37: Davvero ottima finora l’eliminatore di Lorenzo ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 12.54: Bravissimo Lorenzo! Triplo e mezzo ritornato raggruppato ottimo per l’azzurro che conquista 71.40 e si porta a 329.20. La qualificazione allaormai è al sicuro. 12.52: Solo 43 punti per il calabrese e la situazione diventa molto complicata. 289.60 per l’azzurro, che. 12.51: Purtroppo arriva il gravissimo errore di Giovanninel quadruplo e mezzo avanti raggruppato. Ladiventa clamorosamente a rischio. 12.43: A breve comincerà la quinta e penultima rotazione. 12.37: Davvero ottima finora l’eliminatore di Lorenzo ...

