LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | un argento ed un bronzo dal badminton! L’Italvolley femminile affronta la Turchia

(Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.13 VOLLEY – Break dell’Italia nel match valido per il girone C del torneocon avversario la. Azzurre che si portano sul 14-11 nel corso del primo set. 19.10 LOTTA LIBERA – Abraham Conyedo Ruano supera 6-0 l’egiziano Youssif Hemida e accede alla finale per l’oro nella categoria 125 kg. 19.07 LOTTA LIBERA – Abraham Conyedo Ruano è attualmente impegnato nella semifinale della categoria 125 kg con avversario l’egiziano Hemida. L’azzurro,a Tokyo, è avanti 3-0. Un minuto al termine. 19.04 VOLLEY – Queste le azzurre impegnate: Ilaria Battistoni, Francesca Bosio, Emma Cagnin, Sofia D’Odorico, Bintu ...

