Limite due mandati, Di Maio: 'Non interessa ai cittadini. Questioni interne ai partiti'

Roma, 27 giugno 2022 La risposta alle domande dei cronisti del ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro Luigi Di Maio in Piazza del Parlamento a Roma.Immediata la replica di Di Maio: 'E' un dibattito che non interessa per nulla agli ... Limite due mandati, Di Maio: 'Non interessa ai cittadini. Questioni interne ai partiti' (Agenzia Vista) Roma, 27 giugno 2022 La risposta alle domande dei cronisti del ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro Luigi Di Maio in Piazza del Parlamento a Roma. Fonte: Agenzia ...Quanto al limite dei due mandanti che sta per andare in votazione fra gli iscritti Cinque Stellem, Grillo ancora una volta ha escluso che la regola possa cambiare. Perchè "il tetto resta un nostro ...