La vittoria di Katia Tarasconi a Piacenza, a meno di un anno dalla morte del figlio 17enne (Di lunedì 27 giugno 2022) Quella di Damiano Tommasi a Verona è stata – giustamente – definita un’impresa: il nuovo sindaco della città scaligera, infatti, è riuscito a imporre il suo nome nel Comune roccaforte del centrodestra. Ma un centinaio di chilometri più a sud, c’è stata un’altra donna in grado di trionfare contro il centrodestra (questa volta unito): Katia Tarasconi, infatti, è stata eletta nuova prima cittadina di Piacenza. Aveva “vinto” il primo turno e al ballottaggio di ieri si è scontrata con la sindaca uscente Patrizia Barbieri sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. E con il 53,46% di voti, sarà lei ad amministrare la cittadina emiliana per i prossimi 5 anni. Katia Tarasconi vince a Piacenza, pochi mesi fa la morte del figlio ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Quella di Damiano Tommasi a Verona è stata – giustamente – definita un’impresa: il nuovo sindaco della città scaligera, infatti, è riuscito a imporre il suo nome nel Comune roccaforte del centrodestra. Ma un centinaio di chilometri più a sud, c’è stata un’altra donna in grado di trionfare contro il centrodestra (questa volta unito):, infatti, è stata eletta nuova prima cittadina di. Aveva “vinto” il primo turno e al ballottaggio di ieri si è scontrata con la sindaca uscente Patrizia Barbieri sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. E con il 53,46% di voti, sarà lei ad amministrare la cittadina emiliana per i prossimi 5 anni.vince a, pochi mesi fa ladel...

