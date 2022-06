Indagine Bva Doxa-Uif | prodotti IV Gamma comodi e sostenibili ma ancora pregiudizi

(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) –, sani, sicuri e: idi IVsono molto apprezzati dagli italiani; sussistono peròdeie alcuni comportamenti sbagliati tra i consumatori relativi alla categoria. È questo, in estrema sintesi, quanto emerge da un’Bva-, commissionata dal Gruppo IVdi Unione Italiana Food e condotta nel maggio 2022 su un campione di 1.000 persone, rappresentativo della popolazione italiana. Di fronte ad una serie di possibili definizioni di ‘di IV’, solo il 34% sceglie quella corretta. Sonoortofrutticoli di IVla frutta, la verdura e, in generale, gli ortaggi freschi, a ...

Domanda: qual sono i prodotti alimentari di IV Gamma e come vanno trattati E' l'incertezza percepita sulla risposta che ha spinto l'Unione Italiana Food a commissionare un'indagine BVA-DOXA. Intanto chiariamo quali sono i prodotti che rientrano in IV Gamma: sono quelle verdure e gli ortofrutticoli freschi che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi di lavorazione. E' l'insalata in busta la regina dei prodotti di IV gamma (frutta, verdura e ortaggi freschi confezionati e pronti per il consumo) con una tasso di acquisto dell'81%.