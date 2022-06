Il pil non è tutto, ma tutto il resto funziona grazie alla crescita economica (Di lunedì 27 giugno 2022) Il commento di Janan Ganesh sul Financial Times inizia con una delle frasi più famose di Robert Kennedy, risalente al 1968: “Il prodotto interno lordo conta l’inquinamento dell’aria e le pubblicità delle sigarette, ma non la bellezza della nostra poesia e la forza dei nostri matrimoni”. Molti anni dopo, nel 2006, l’allora capo dei conservatori britannici David Cameron fece lo stesso discorso: “E’ ora di ammettere di nuovo che nella vita non ci sono solo i soldi”. Quindici anni dopo, molte persone hanno visto il lockdown come un segno che Madre Natura ci stesse indicando di andarci piano con la produzione economica. Secondo Ganesh, questa ideologia rischia di fare la stessa fine della morte del turismo (è tornato ai livelli del 2019) e della morte della movida (“provate a prenotare un tavolo”, scherza il commentatore). Per quanto dolorosa, la recessione alle porte ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 giugno 2022) Il commento di Janan Ganesh sul Financial Times inizia con una delle frasi più famose di Robert Kennedy, risalente al 1968: “Il prodotto interno lordo conta l’inquinamento dell’aria e le pubblicità delle sigarette, ma non la bellezza della nostra poesia e la forza dei nostri matrimoni”. Molti anni dopo, nel 2006, l’allora capo dei conservatori britannici David Cameron fece lo stesso discorso: “E’ ora di ammettere di nuovo che nella vita non ci sono solo i soldi”. Quindici anni dopo, molte persone hanno visto il lockdown come un segno che Madre Natura ci stesse indicando di andarci piano con la produzione. Secondo Ganesh, questa ideologia rischia di fare la stessa fine della morte del turismo (è tornato ai livelli del 2019) e della morte della movida (“provate a prenotare un tavolo”, scherza il commentatore). Per quanto dolorosa, la recessione alle porte ...

