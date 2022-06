Giannini | «Zaniolo? Bisognerebbe capire bene cosa vuole il ragazzo»

(Di lunedì 27 giugno 2022) Le parole dell’ex Romanistisu: «Io ne farei un punto di riferimento della Roma, ma luifare?» Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex bandiera giallorossa, Giuseppe, ha così commentato la situazione di. Di seguito le sue parole. «Io ne farei un punto fermo della Roma ma è difficile giudicare senza conoscere le dinamiche interne.il. Le ultime dichiarazioni hanno aperto a un trasferimento invece se vuoi restare alla Roma, che non è una squadretta, devi dichiararlo. Le sue frasi si prestano a interpretazioni. Se poi anche la Roma non gli offre il rinnovo e sono tutti d’accordo sull’idea di ...

