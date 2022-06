Fiorentina, Milinkovic Savic è la scelta low cost tra i pali: si lavora a uno scambio col Torino (Di lunedì 27 giugno 2022) Nelle ultime settimane l’asse Firenze-Torino è diventata quasi incandescente. La necessità della Fiorentina di trovare un... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 giugno 2022) Nelle ultime settimane l’asse Firenze-è diventata quasi incandescente. La necessità delladi trovare un...

Pubblicità

Fiorentinanews : Un club inglese fa sul serio per #MilinkovicSavic e la #Fiorentina comincia davvero a guardare altrove… - sportli26181512 : Fiorentina-Torino, contatti avviati per uno scambio: Fiorentina e Torino sono a caccia di un portiere. I viola hann… - Dalla_SerieA : Fiorentina, la strategia in porta: Milinkovic frenato da... Mandragora - - Cucciolina96251 : RT @francGuerrieri: #Torino, frenata per #Gabriel ?? Milinkovic Savic in uscita, l’idea è prendere un titolare con Berisha secondo: - Possib… - francGuerrieri : #Torino, frenata per #Gabriel ?? Milinkovic Savic in uscita, l’idea è prendere un titolare con Berisha secondo: - Po… -