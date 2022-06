Fallita o no? Il trucco del default russo (Di lunedì 27 giugno 2022) La Russia in default sul suo debito, per la prima volta dal 1918. Messa così potrebbe sembrare una vera e propria bomba, detonata sotto la sedia di Vladimir Putin. Ma, come sempre accade, bisogna fare la tara tra tecnicismi e sostanza. Mosca, non è certo un mistero, ha perso la fiducia dei mercati, che da mesi, anche sull’onda emotiva delle sanzioni americane, non prestano più denaro al Cremlino, impedendone il finanziamento di parte dell’economia. Il conto è stato servito presto, buona parte della spesa pubblica russa oggi deve fare a meno di entrate che fino a pochi mesi fa erano garantite. Ma, rovescio della medaglia, la Russia rifornisce ancora mezzo mondo di gas e petrolio, pagato profumatamente. E questo vuol dire ancora tanti soldi nella casse di Mosca. I fatti. Il default, ad oggi puramente tecnico, è scattato alla scadenza del periodo di ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 giugno 2022) La Russia insul suo debito, per la prima volta dal 1918. Messa così potrebbe sembrare una vera e propria bomba, detonata sotto la sedia di Vladimir Putin. Ma, come sempre accade, bisogna fare la tara tra tecnicismi e sostanza. Mosca, non è certo un mistero, ha perso la fiducia dei mercati, che da mesi, anche sull’onda emotiva delle sanzioni americane, non prestano più denaro al Cremlino, impedendone il finanziamento di parte dell’economia. Il conto è stato servito presto, buona parte della spesa pubblica russa oggi deve fare a meno di entrate che fino a pochi mesi fa erano garantite. Ma, rovescio della medaglia, la Russia rifornisce ancora mezzo mondo di gas e petrolio, pagato profumatamente. E questo vuol dire ancora tanti soldi nella casse di Mosca. I fatti. Il, ad oggi puramente tecnico, è scattato alla scadenza del periodo di ...

URNE FUNERARIE (Terza parte) ... con le famigerate leggi di sistema di Franco Bassanini, sulla fallita divisione tra programma e ... E' poco per suscitare lo "spirito" democratico di una nazione No, sarebbe tanto, ma temo che neanche ... LA "REGOLA DEL 3,5%": COME UNA PICCOLA MINORANZA PUÒ CAMBIARE IL MONDO ... un'organizzazione no - profit con sede a Washington DC. Il seminario presentava molti esempi ... 'Non c'è stata nessuna campagna che sia fallita dopo aver raggiunto il 3,5% di partecipazione durante un ...