(Di lunedì 27 giugno 2022) Il tedesco, campione del mondo del 2016 in F1, crede che lanon abbia nulla danella sfida mondiale contro la Red. Il teutoè del parere che la pressione sia ora tutta sulla scuderia di Milton Keynes e di questo potrebbe giovarne la Rossa. Una situazione però che non sta dando ragione alla squadra di Maranello, tenendo conto dei 76 punti di distacco nella classifica costruttori e delle 49 lunghezze di ritardo del monegasco Charles Leclerc dal vertice occupato dall’olandese Max Verstappen. “Laha poco da, quindi può provare ad attaccare già dal prossimo weekend a Silverstone. Ovviamente non devono avere problemi di affidabilità, ma io ritengo che la pressione per loro sia diminuita dopo che ...

Secondo l'ex campione del mondo di F1,, la scuderia italiana deve applicare una nuova strategia. Parlando a Sky Sports, il tedesco ha dichiarato: 'È un po' come se non avessero più ...Della sfida tra il Drink Team e la Rossa, ha voluto dire la suache crede oramai che il Cavallino debba cercare il tutto per tutto per ricucire i punti di svantaggio dalla scuderia anglo ... F1, Nico Rosberg avverte la Red Bull: "La Ferrari non ha niente da perdere" Il tedesco Nico Rosberg, campione del mondo del 2016 in F1, crede che la Ferrari non abbia nulla da perdere nella sfida mondiale contro la Red Bull. Il teutonico è del parere che la pressione sia ora ...Secondo l’ex campione del mondo di F1, Nico Rosberg, la scuderia italiana deve applicare una nuova strategia. Parlando a Sky Sports, il tedesco ha dichiarato: “È un po’ come se non avessero più niente ...