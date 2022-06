Dopo dieci anni partono le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con la carta (Di lunedì 27 giugno 2022) Si parte giovedì 30 giugno. Dopo dieci anni dalla norma originaria, scatteranno le sanzioni per gli esercenti e i professionisti che rifiutano i pagamenti con la carta. Ogni transazione con il Pos negata al cliente – come spiega Il Sole 24 Ore – potrà essere punita con 30 euro, più il 4% del valore della transazione. Le sanzioni sono previste nel decreto Pnrr 2, ora in fase di conversione. Ma arrivano otto anni Dopo l’entrata in vigore (30 giugno 2014) dell’obbligo di accettare pagamenti con carta. Questa norma, a sua volta, era stata scritta nel 2012. dieci anni fa, in Italia si contavano 1,5 milioni di Pos e 72 milioni di carte. Oggi i Pos sono 4,2 ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 giugno 2022) Si parte giovedì 30 giugno.dalla norma originaria, scatteranno leper gli esercenti e i professionisti cheno icon la. Ogni transazione con il Pos negata al cliente – come spiega Il Sole 24 Ore – potrà essere punita con 30 euro, più il 4% del valore della transazione. Lesono previste nel decreto Pnrr 2, ora in fase di conversione. Ma arrivano ottol’entrata in vigore (30 giugno 2014) dell’obbligo di accettarecon. Questa norma, a sua volta, era stata scritta nel 2012.fa, in Italia si contavano 1,5 milioni di Pos e 72 milioni di carte. Oggi i Pos sono 4,2 ...

Pubblicità

zazoomblog : Dopo dieci anni partono le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con la carta - #dieci #partono #sanzioni #rifiuta - RassegnaZampa : #CongedodiPaternità anche per gli statali. Svolta dopo dieci anni, ecco come funziona - o46is : non per i dieci giorni dopo ma si - steejaw : Questa cosa che prendere il sole ci da energia è vera. Però solo per i primi dieci minuti, dopo è snervante e basta. - angiuoniluigi : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #27giugno: nei #bilanci il boom 2021, futuro a rischio. #Pos obbligatorio,… -