Dipendenti pubblici: navigazione internet costa 2 miliardi alle casse dello Stato (Di lunedì 27 giugno 2022) Questo il costo della navigazione su internet per 15 minuti al giorno di media – ma non per finalità lavorative bensì tempo dedicato alle chat, a whatsapp, a facebook o semplicemente a consultare Google L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 giugno 2022) Questo il costo dellasuper 15 minuti al giorno di media – ma non per finalità lavorative bensì tempo dedicatochat, a whatsapp, a facebook o semplicemente a consultare Google L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Dipendenti pubblici: navigazione internet costa 2 miliardi alle casse dello Stato - Foy84 : RT @Gitro77: Lo hanno fatto per ottenere una polarizzazione in cui ci sono solo buoni e cattivi, bianco e nero: dipendenti pubblici pigri c… - CBenevolente : @xnitius @borghi_claudio Perché essendo per lo più dipendenti pubblici dipendono per loro stessa natura dalla polit… - TwittGiorgio : RT @TwittGiorgio: PENSANO CHE I RUSSI VADANO IN FERIE? MICA SONO DIPENDENTI PUBBLICI ITALIANI... - ErnestUdogwu : RT @TwittGiorgio: PENSANO CHE I RUSSI VADANO IN FERIE? MICA SONO DIPENDENTI PUBBLICI ITALIANI... -