Da un amore all'altro per Antonino Spinalbese: adesso c'è Giulia? (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo la fine della storia d'amore con Belen per Antonino Spinalbese sembrava esistesse solo sua figlia Luna e che difficilmente lui avrebbe trovato una nuova compagna. Le cose cambiano velocemente perché il gossip suppone che Antonino Spinalbese non solo non frequenti più la modella Helena Prestes ma che nel suo cuore adesso ci sia Giulia. Come sempre l'ex di Belen Rodriguez non ne parla ma ogni tanto mostra qualche foto di una lei senza volto. Ogni volta il gossip riesce a capire di chi si tratta e in base agli indizi dei due protagonisti sembra che Antonino stia già frequentando un'altra donna, Giulia Tordini. Lei è creatrice del brand di gioielli Leda Madera, sorella di Giorgia Tordini che è titolare del marchio The Attico.

