Cragno | visite mediche per il Monza

MONZA - Tempo di visite mediche per Alessio Cragno: il portiere ex Cagliari infatti si è recato stamattina in una clinica milanese per svolgere i controlli di rito, prima di mettere il nero su bianco, ormai a breve. Il portiere Alessio Cragno ha parlato al termine delle visite mediche con il Monza, l'addio al Cagliari è sempre più vicino. Alessio Cragno ha terminato le visite mediche con il Monza e si appresta a firmare il suo nuovo contratto con il club brianzolo dicendo addio al Cagliari. Colpo da Serie A per il Monza, che si aggiudica le prestazioni di Cragno, ormai ex portiere del Cagliari: visite mediche e firma per lui.