Covid in estate, Fabrizio Pregliasco: “Ci dobbiamo preparare”. E nuova variante in autunno (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo una fase di discesa, riprendono a salire i casi da Covid 19 in Italia. Tutta “colpa” della nuova variante che circola con insistenza: si tratta di Omicron 5, i cui sintomi sono febbre, spossatezza, dolori muscolari e alle articolazioni, forti forme di raffreddore e mal di gola, che nelle ultime varianti si erano attenuati rispetto ai primi ceppi di Covid. A questi si aggiungono forme di disturbi gastroenterici e qualche forma di polmonite. Meno probabile la perdita di gusto e olfatto. “A differenza degli scorsi due anni, siamo in una fase in cui è netto e consolidato l’incremento della circolazione virale, dovuto a due fattori. Abbiamo delle varianti con indici di contagiosità altissimi, a livello del morbillo, come Omicron Ba4 e Ba 5 che oggi rappresentano già abbondantemente più del 50% dei ceppi virali ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo una fase di discesa, riprendono a salire i casi da19 in Italia. Tutta “colpa” dellache circola con insistenza: si tratta di Omicron 5, i cui sintomi sono febbre, spossatezza, dolori muscolari e alle articolazioni, forti forme di raffreddore e mal di gola, che nelle ultime varianti si erano attenuati rispetto ai primi ceppi di. A questi si aggiungono forme di disturbi gastroenterici e qualche forma di polmonite. Meno probabile la perdita di gusto e olfatto. “A differenza degli scorsi due anni, siamo in una fase in cui è netto e consolidato l’incremento della circolazione virale, dovuto a due fattori. Abbiamo delle varianti con indici di contagiosità altissimi, a livello del morbillo, come Omicron Ba4 e Ba 5 che oggi rappresentano già abbondantemente più del 50% dei ceppi virali ...

