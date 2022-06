Corona virus: Italia, 738851 attualmente positivi a test (+5411 in un giorno) con 168165 decessi (63) e 17352245 guariti (19545). Totale di 18259261 casi (24747) Dati della protezione civile: effettuati 100959 tamponi (Di lunedì 27 giugno 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 738851 attualmente positivi a test (+5411 in un giorno) con 168165 decessi (63) e 17352245 guariti (19545). Totale di 18259261 casi (24747) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 100959 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 27 giugno 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(63) e).di) proviene da Noi Notizie..

