Ciclismo, Alaphilippe non sarà a Copenaghen: niente Tour de France (Di lunedì 27 giugno 2022) “La decisione di lasciare a casa Julian è stata molto difficile, perché è uno dei corridori più iconici della squadra. Julian ha lavorato sodo per rimettersi in forma dopo quello che gli è successo a Liegi, ma, per un corridore come lui, è sempre importante essere al top e poter lottare con i migliori del gruppo. Ecco perché abbiamo deciso di dargli più tempo per recuperare”. Queste sono le parole con cui Tom Steels, direttore sportivo della Quick-Step, ha giustificato l’assenza di Julian Alaphilippe a Copenaghen. L’atleta non parteciperà dunque al Tour de France, suo obiettivo dichiarato dopo l’infortunio occorsogli a Liegi, tra il grande rammarico generale del suo team; Quick-Step che peraltro farà a meno anche di Mark Cavendish, mentre sarà presente Fabio Jakobsen al Tour ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 giugno 2022) “La decisione di lasciare a casa Julian è stata molto difficile, perché è uno dei corridori più iconici della squadra. Julian ha lavorato sodo per rimettersi in forma dopo quello che gli è successo a Liegi, ma, per un corridore come lui, è sempre importante essere al top e poter lottare con i migliori del gruppo. Ecco perché abbiamo deciso di dargli più tempo per recuperare”. Queste sono le parole con cui Tom Steels, direttore sportivo della Quick-Step, ha giustificato l’assenza di Julian. L’atleta non parteciperà dunque alde, suo obiettivo dichiarato dopo l’infortunio occorsogli a Liegi, tra il grande rammarico generale del suo team; Quick-Step che peraltro farà a meno anche di Mark Cavendish, mentrepresente Fabio Jakobsen al...

Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour de France: Alaphilippe non sarà al via venerdì da Copenaghen - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour de France: Alaphilippe non sarà al via venerdì da Copenaghen - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour de France: Alaphilippe non sarà al via venerdì da Copenaghen - napolimagazine : Ciclismo, Tour de France: Alaphilippe non sarà al via venerdì da Copenaghen - apetrazzuolo : Ciclismo, Tour de France: Alaphilippe non sarà al via venerdì da Copenaghen -