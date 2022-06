Cerbaia | Palio dei Ciuchi 2022 | a sorpresa la corsa a piedi e senza animali - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

LA NAZIONE

(Firenze), 27 giugno 2022 - Dopo due anni di stop per la pandemia la grande tradizione deldei Ciuchi è tornata a. Un atteso ritorno che si è concluso con la vittoria della contrada diNova. Ma nessun merito per il successo ai simpatici equini: i somari per l'edizione ... Cerbaia, Palio dei Ciuchi 2022: a sorpresa la corsa a piedi e senza animali Per un intoppo burocratico gli asini sono stati sostituiti da atleti umani, ma torneranno in campo nel 2023. Il rione di Cerbaia Nova si aggiudica la vittoria ...Un fine settimana particolare a Firenze, che il 24 giugno festeggia il patrono, San Giovanni. E dopo due anni di festeggiamenti ridotti a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid, Firenze ...